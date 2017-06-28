Спецслужба Германии считает Украину источником последней кибератаки

В ведомстве полагают, что страна пострадала от программы, которая оттуда же и начала "путешествие" по миру.

Международная атака хакеров, предпринятая в последние дни в разных странах, исходила с территории Украины. Такое мнение выразили в Федеральном ведомстве по безопасности информационной техники Германии (BSI).

— Источник и главное направление кибератаки, судя по всему, приходятся на Украину, хотя нападение и привело к последствиям в мировом масштабе, — отметили в ведомстве.

Предполагается, что вирус распространялся через функцию обновления местного аналога 1С — программы для отчётности MeDoc.

— Волна атак, которые вчера поразили по всему миру информационные системы многих компаний и организаций, продолжается, — отметили при этом в ведомстве.

Напомним, накануне кибератака была начата при помощи вируса-шифровальщика Petya. Он блокирует компьютеры и не даёт запустить операционную систему, требует за выкуп сумму примерно в 300 долларов США.

Стоит отметить, что глава МИД Украины Павел Климкин уже поспешил бездоказательно обвинить Россию в организации последней кибератаки.