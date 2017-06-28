Климкин обвинил Россию в организации глобальной кибератаки

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в совершении глобальной кибератаки. Об этом он заявил в ходе визита в Италию.

— Россия вполне может стоять за всемирной хакерской атакой. Я убеждён в этом, — заявил министр.

Никаких доказательств этого утверждения Климкин, впрочем, не предоставил.

Как ранее сообщал Лайф, вчера в результате массового заражения новым вирусом Petya пострадала Украина, а также ряд европейских стран и Индия. Вирус-вымогатель блокировал работу компьютеров и присылал сообщение с требованием выкупа за разблокировку.