Климкин обвинил Россию в организации глобальной кибератаки

Читайте также

Климкин обвинил Россию в организации глобальной кибератаки

72

Глава МИД Украины Павел Климкин. Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в совершении глобальной кибератаки. Об этом он заявил в ходе визита в Италию.

— Россия вполне может стоять за всемирной хакерской атакой. Я убеждён в этом, — заявил министр.

Никаких доказательств этого утверждения Климкин, впрочем, не предоставил.

Как ранее сообщал Лайф, вчера в результате массового заражения новым вирусом Petya пострадала Украина, а также ряд европейских стран и Индия. Вирус-вымогатель блокировал работу компьютеров и присылал сообщение с требованием выкупа за разблокировку.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!