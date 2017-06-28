Порошенко обрадовался продлению санкций Евросоюза против России

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал официальное вступление в силу продлённых санкций Евросоюза против России.

— Приветствую решение Совета ЕС о продлении экономических санкций против России, — говорится в сообщении украинского лидера.

Он заявил, что продление санкций — это следствие крепнущей солидарности ЕС с Украиной, а также цена, которую Россия платит за "неоимперские амбиции".

Напомним, Европейский союз принял решение о продлении экономических санкций "из-за недостаточного выполнения минских соглашений". При этом Соединённые Штаты пока не приняли новые санкции в отношении России.