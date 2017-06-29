Сенаторы не могут согласовать новые антироссийские санкции из-за нескольких слов

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Сенаторы не могут согласовать новые антироссийские санкции из-за нескольких слов

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Капитолий — здание конгресса США в Вашингтоне. Фото: © РИА Новости/Игорь Михалев

Республиканец Боб Коркер назвал тех, кто мешает утверждению законопроекта, друзьями России.

Сенатор Боб Коркер заявил, что демократы и республиканцы не могут согласовать законопроект о санкциях в отношении России из-за разногласий по поводу "трёх слов в 140-страничном тексте документа".

— Сама суть законопроекта не вызывает споров. Мы уже близко к принятию решения, но сам процесс становится смешным. Те люди, которые откладывают решение из-за трёх слов, являются друзьями России, — приводит слова республиканца издание The Hill.

Напомним, 28 июня Совет Евросоюза официально продлил экономические антироссийские санкции ещё на полгода.

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