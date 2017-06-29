Россия и Китай подпишут контракты на сумму свыше $10 млрд

Данные соглашения будут заключены во время визита Си Цзиньпина в Москву в начале июля.

Контракты на общую сумму более $10 млрд заключат Россия и Китай в ходе официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. Об этом заявил помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай.

— Стороны намерены подписать контракты на общую сумму более $10 млрд. По этой причине этот визит выведет наши двусторонние отношения на более высокий уровень, — сказал он.

Также он подчеркнул, что стороны подпишут более десятка документов о межправительственном сотрудничестве. По словам Хуэйлая, в том числе будет заключено два важнейших соглашения. Одно из них будет посвящено двусторонним отношениям — оно заложит план по развитию отношений и сотрудничества двух стран. Второе будет касаться международных проблем и разъяснит совместную позицию Китая и России и их решимость поддерживать порядок, мир и стабильность.

По данным помощника главы МИД КНР, Си Цзиньпин также намерен провести встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, с которым обсудит сотрудничество по широкому кругу сфер.

Напомним, Си Цзиньпин приедет в Россию и Германию с 3 по 6 июля. Он также примет участие в саммите G20 в Гамбурге с 7 по 8 июля.