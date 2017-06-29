Емельяненко на три месяца отстранили от поединков

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Емельяненко на три месяца отстранили от поединков

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Фёдор Емельяненко. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Такое решение было принято после поражения россиянина в бою против Мэтта Митриона.

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко получил от Атлетической комиссии Нью-Йорка медицинское освобождение от поединков на срок 90 дней в связи с поражением нокаутом на турнире Bellator 180 в бою против американца Мэтта Митриона. Об этом сообщает Sherdog.

Отметим, что остальные участники Bellator 180 получили по 30 дней минимального отстранения.

Ранее сообщалось о том, американец Мэтт Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко в первом раунде поединка в Нью-Йорке. После этого российский боец заявил, что хочет провести матч-реванш с соперником. А Митрион, в свою очередь, собрался в Белый дом после победы над Емельяненко.

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