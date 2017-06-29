США уведомили "Аэрофлот" о введении дополнительных мер безопасности

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США уведомили "Аэрофлот" о введении дополнительных мер безопасности

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Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Администрация транспортной безопасности Соединённых Штатов ввела новые нормы для всех зарубежных перевозчиков и дала им время на подготовку.

В пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что компания в курсе изменений в США и в настоящее время думает над внесением соответствующих изменений. Какие именно новые меры безопасности будут введены, пока не уточняется.

— В настоящее время осуществляется анализ содержимого уведомления для проведения дальнейших соответствующих мероприятий, — отметили в пресс-службе "Аэрофлота".

Напомним, накануне США уже выдвинули дополнительные требования к досмотру пассажиров. В частности, в американских аэропортах теперь будут более внимательно проверять портативную технику пассажиров на наличие взрывчатых веществ.

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