США уведомили "Аэрофлот" о введении дополнительных мер безопасности

В пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что компания в курсе изменений в США и в настоящее время думает над внесением соответствующих изменений. Какие именно новые меры безопасности будут введены, пока не уточняется.
— В настоящее время осуществляется анализ содержимого уведомления для проведения дальнейших соответствующих мероприятий, — отметили в пресс-службе "Аэрофлота".
Напомним, накануне США уже выдвинули дополнительные требования к досмотру пассажиров. В частности, в американских аэропортах теперь будут более внимательно проверять портативную технику пассажиров на наличие взрывчатых веществ.
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