Украину могут оштрафовать на €200 тыс. за недопуск Самойловой на "Евровидение"

Страна намерена обжаловать решение Европейского вещательного союза (EBU), который помимо штрафа рассматривал вариант вообще отстранить Украину от участия в следующих конкурсах.

Решение не пускать в страну участницу "Евровидения" от России Юлию Самойлову может обойтись Украине в 200 тысяч евро (максимальная сумма штрафа). Об этом сообщил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания. Его слова цитирует телеканал "112".

По словам Аласании, ЕBU направил в телерадиокомпанию "очень длинное письмо", в котором говорилось, что недопуск Самойловой — это единственное значительное нарушение, допущенное в ходе организации конкурса. О других, менее значительных замечаниях он не стал распространяться.

Напомним, "Евровидение" прошло в Киеве в мае. Победу в нём одержал молодой исполнитель Сальвадор Собрал из Португалии. Болгария и Молдавия заняли второе и третье места соответственно.