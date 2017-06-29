Германия запретила Эрдогану выступления на полях саммита G20

По словам главы МИД ФРГ, данное решение уже согласовано с канцлером Ангелой Меркель.

Германское правительство запретило президенту Турции Тайипу Эрдогану выступать перед соотечественниками в Гамбурге, куда он прибудет на следующей неделе для участия в саммите "Большой двадцатки". Как сообщает DPA, об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль журналистам в Москве.

— Мы сообщили властям Турции, что считаем такое выступление в Германии невозможным. Конституционное законодательство позволяет нам принять такое решение, — сказал он.

Зайберт также подтвердил, что данное решение уже согласовано с канцлером Ангелой Меркель.

Напомним, накануне в МИД Германии поступил официальный запрос из Турции по поводу планов Эрдогана обратиться к своим соотечественникам во время саммита. Однако, как заявил германский министр, на фоне разногласий между Анкарой и Берлином такое выступление было бы неуместным.

Ранее сообщалось о том, что охранникам Эрдогана запретили въезд в Германию.