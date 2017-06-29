Ковитиди: У идеи Порошенко изменить статус Крыма нет правовых последствий

Ранее президент Украины поручил специальной комиссии проработать вопрос об изменении статуса Крыма в конституции страны.

Украина должна была решать вопросы о правовом статусе полуострова, пока он был частью страны, а не теперь, когда он входит в состав РФ, заявила Лайфу член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

— Порошенко от этого может получить только как от мертвого осла уши. Он должен понимать, что Крым является субъектом РФ, поэтому никаких правовых последствий это не влечёт. Его заявления о том, что тем самым крымские татары смогут реализовать своё право на самоопределение, противоречат нормам международного права. Крым многонационален, и сегодня мы не должны об этом забывать, — сказала Ковитиди.

Она посоветовала властям Украины вспоминать о правах граждан, не только когда вопрос касается политического пиара.

— Ничего не мешало Украине за 23 года, пока Крым был в её составе, решить вопрос с депортированными гражданами и издать указ президента о политической реабилитации. Но это произошло только после того, как Крым присоединился к России, — добавила сенатор.

Напомним, украинские власти пока не раскрывают подробности изменений статуса Крыма. Известно только, что комиссия работает над разделом конституции, где "описан статус Автономной Республики Крым".