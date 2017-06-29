Присяжные признали всех подсудимых виновными в убийстве Немцова

В Московском окружном военном суде коллегия присяжных огласила свой вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Принято решение, что все пятеро подсудимых виновны в совершении этого преступления.

Согласно вердикту присяжных, трое — Заур Дадаев, Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании Бесланом Шавановым — принимали непосредственное участие в убийстве. Остальные — Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — были задействованы в его подготовке.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поиск заказчиков убийства Немцова продолжится, хоть он и может занять годы.