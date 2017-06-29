Брейвик пожаловался ЕСПЧ на полученные в тюрьме душевные травмы

Адвокат заключённого заявил о том, что в исправительном учреждении нарушаются его права.

Террорист Андерс Брейвик, который сменил имя на Фьотольфа Хансена, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Преступник настаивает на том, что в тюрьме нарушаются его права. Об этом сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания со ссылкой на адвоката террориста Эйстейн Стуррвик.

— Суть жалобы состоит в том, что мы возражаем против чрезмерной изоляции заключённого, которая продолжается уже долгое время, — заявил правозащитник.

По его словам, находясь в одиночной камере, террорист получает душевные травмы, так как его контакты с внешним миром жёстко ограничены. Поэтому основная цель обращения в ЕСПЧ — добиться права на общение с другими заключёнными.

Напомним, Андерс Брейвик (Фьотольф Хансен) был приговорён к 21 году тюремного заключения за убийство в 2011 году восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодёжном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утёйа.