Украину оштрафовали за недопуск Самойловой на "Евровидение"

Музыкальный конкурс прошёл в мае. За несколько месяцев до него СБУ запретила российской певице въезд в страну из-за того, что она ранее посещала Крым.

По данным агентства France Presse, Европейский вещательный союз (EBU) оштрафовал Киев за недопуск на "Евровидение" участницы от РФ Юлии Самойловой. Сумма штрафа пока не уточняется.

Сообщалось, что Украину могут обязать выплатить до 200 тысяч евро. Кроме того, стране хотели запретить участие в следующих конкурсах, но потом сочли такую меру слишком жёсткой.

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания уже прокомментировал ситуацию и заявил, что ЕBU направил Украине "очень длинное письмо" с замечаниями.