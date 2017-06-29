Лукашенко отправился в Россию с официальным визитом

Завтра президент примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Завтра, 30 июня, белорусский лидер примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, а также в четвёртом Форуме регионов Белоруссии и России.

В ходе визита Лукашенко обсудит с российскими коллегами важнейшие вопросы взаимодействия между странами. В частности, будет затронута тема наращивания сотрудничества в машиностроительном секторе и агропромышленном комплексе.

Ранее сообщалось о том, что перед заседанием белорусский лидер встретится с Владимиром Путиным.