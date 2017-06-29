Лукашенко отправился в Россию с официальным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Завтра, 30 июня, белорусский лидер примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, а также в четвёртом Форуме регионов Белоруссии и России.
В ходе визита Лукашенко обсудит с российскими коллегами важнейшие вопросы взаимодействия между странами. В частности, будет затронута тема наращивания сотрудничества в машиностроительном секторе и агропромышленном комплексе.
Ранее сообщалось о том, что перед заседанием белорусский лидер встретится с Владимиром Путиным.
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