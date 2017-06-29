Герман Греф советует использовать криптовалюту только любителям казино

"Курсы — неустойчивые, технологии — незрелые, поэтому можно выиграть, а можно и проиграть", — рассуждает финансист.

Глава Сбербанка Герман Греф рекомендует населению отказаться от криптовалюты из-за высоких рисков. Об этом он заявил, выступая с лекцией в "Ельцин-центре". Курсы биткоина и Ethereum он называл волатильными, а технологии ещё незрелыми. Именно поэтому криптовалюты годятся лишь для азартных людей, считает финансист.

— Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть, — сказал Греф.

Однако запрещать данный вид валюты, по мнению главы Сбербанка, не стоит. Тем более что сегодня всё больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и России от них отставать нельзя.

— Государство почувствовало конкуренцию, поэтому первое движение — запретить. Но я думаю, что остановить это будет невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать, — подытожил он.

Биткоин как главная международная криптовалюта, с помощью которой можно осуществлять финансовые операции в Интернете, появился в 2009 году. Он также предусматривает возможность обмена на традиционные валюты некоторых государств.

К слову, на днях посетитель одного из ресторанов Москвы впервые расплатился за счёт биткоинами.