Сенат США готов предоставить Украине $500 млн и летальное оружие

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Сенат США готов предоставить Украине $500 млн и летальное оружие

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Президент Украины Пётр Порошенко (справа) и министр обороны страны Степан Полторак. Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

При этом министр обороны Украины должен предоставить доказательства проведения в стране реформ в оборонной сфере.

Комитет Сената по вооружённым силам подготовил проект бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает оказание финансовой помощи и поставки летального оружия Украине. Об этом говорится в саммари документа, опубликованном верхней палатой американского парламента.

Отмечается, что законопроект ограничивает передачу половины этих средств, пока министр обороны Украины не предоставит доказательства проведения в стране реформ в оборонной сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что военный бюджет США в 2018 году может составить 700 миллиардов долларов. 640 из них пойдут на укрепление обороноспособности самих Соединённых Штатов, а ещё 60 миллиардов — на проведение военных операций за рубежом.

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