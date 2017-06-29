Сенат США готов предоставить Украине $500 млн и летальное оружие

При этом министр обороны Украины должен предоставить доказательства проведения в стране реформ в оборонной сфере.

Комитет Сената по вооружённым силам подготовил проект бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает оказание финансовой помощи и поставки летального оружия Украине. Об этом говорится в саммари документа, опубликованном верхней палатой американского парламента.

Отмечается, что законопроект ограничивает передачу половины этих средств, пока министр обороны Украины не предоставит доказательства проведения в стране реформ в оборонной сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что военный бюджет США в 2018 году может составить 700 миллиардов долларов. 640 из них пойдут на укрепление обороноспособности самих Соединённых Штатов, а ещё 60 миллиардов — на проведение военных операций за рубежом.