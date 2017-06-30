Порошенко отказался разблокировать "ВКонтакте" на Украине

Украинский лидер назвал социальную сеть "рассадником деструктивных групп" и "едва ли не главным вместилищем пиратского контента в мире".

Президент Украины Пётр Порошенко отреагировал на общественную петицию с требованием снять блокировку социальной сети "ВКонтакте", однако заявил о невозможности отмены своего решения.

— Поддержание электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным, — говорится в ответе Порошенко под документом, который подписали более 25 тысяч жителей Украины.

Своё решение Пётр Порошенко обосновал тем, что российские спецслужбы используют эту соцсеть для "продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и её граждан".

— Украинские пользователи российских сетей попадают под контроль спецслужб РФ, которые сначала создают необходимые условия для привлечения, а затем используют наших граждан в собственных противоправных целях, — пояснил Порошенко.

Кроме того, украинский лидер назвал соцсеть "ВКонтакте" рассадником деструктивных групп, а также едва ли не главным вместилищем пиратского контента в мире.

Напомним, решение Совета нацбезопасности и обороны о блокировке социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" и санкциях против компаний Mail.ru и "Яндекс" Порошенко утвердил 16 мая. Это вызвало волну протеста как на самой Украине, так и за рубежом.