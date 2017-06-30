Ужесточение проверок на рейсы в США коснётся Домодедово и Шереметьево

Ужесточение мер безопасности для авиарейсов, прибывающих в США из-за рубежа, коснётся и двух московских аэропортов — Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на представителя министерства национальной безопасности США.

Напомним, Соединённые Штаты озвучили новые меры по авиабезопасности. Согласно этим правилам, в аэропортах, из которых будут осуществляться вылеты в США, должна проводиться более тщательная проверка на наличие взрывчатых веществ пассажиров и перевозимой ими электроники.

На то, чтобы перестроить свою работу в соответствии с новыми стандартами, авиакомпании получат 21 день.