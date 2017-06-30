Бомба, а не игрушка. Китай массово изымает из продажи "зубочистковые" арбалеты

Представители силовых структур Китая устроили массовые рейды по магазинам и базарам игрушек по всей стране, чтобы обеспечить запрет на использование популярного у детей портативного арбалета.
Ранее Лайф рассказывал о новом увлечении китайских школьников, которому приписывается способность составить конкуренцию легендарному спиннеру. Это небольшой арбалет, мини-оружие, умеющее стрелять из зубочисток, игл и даже гвоздей.
Как сообщает агентство Синьхуа, после сообщений о том, что из мини-арбалета можно стрелять иглами и гвоздями, власти решили, что игрушка должна исчезнуть с полок торговых заведений "так же быстро, как и появилась".
— Это больше бомба, чем игрушка, — цитирует агентство одного из обеспокоенных родителей.
Между тем купить такие приспособления можно не только в магазинах, но также и непосредственно с рук у торговцев возле школ и в Интернете. За пластиковый арбалет просят 60 центов, металлические стоят в районе $2.
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