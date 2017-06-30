В Москве будет лить как из ведра все выходные

Погода в Москве будет пасмурной все выходные. Местами ожидаются дожди и даже грозы. Об этом сообщают синоптики.
В целом погода не изменится по сравнению с сегодняшним днём. А сегодня, в пятницу, в Москве объявлен предпоследний, оранжевый, уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют выпадение 75% месячной нормы осадков в период с 15:00 до позднего вечера.
Температура воздуха как в пятницу, так и в выходные будет стабильной. Столбик термометра прогреется до +24 ... 27°C.
- Популярные
- По времени