В Москве будет лить как из ведра все выходные

Ситуация с дождями и грозами в субботу и в воскресенье будет обстоять ровным счётом так же, как и в пятницу.

Погода в Москве будет пасмурной все выходные. Местами ожидаются дожди и даже грозы. Об этом сообщают синоптики.

В целом погода не изменится по сравнению с сегодняшним днём. А сегодня, в пятницу, в Москве объявлен предпоследний, оранжевый, уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют выпадение 75% месячной нормы осадков в период с 15:00 до позднего вечера.

Температура воздуха как в пятницу, так и в выходные будет стабильной. Столбик термометра прогреется до +24 ... 27°C.