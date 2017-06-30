Главу УСБ СКР подозревают в получении взяток элитными щенками и автомобилями

Предполагается, что Максименко "подарили" б/у автомобиль стоимостью в 1,5 млн рублей.

В следствии подозревают, что руководитель Управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаил Максименко получал взятки в виде элитных щенков и автомобилей. В частности, у правоохранителей есть информация, что в виде незаконного вознаграждения ему дали подержанный Jeep Wrangler, стоимость которого примерно 1,5 млн рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По версии следствия, Максименко получил внедорожник Jeep Wrangler от бизнесмена Дмитрия Смычковского. При этом, по данным СМИ, подержанный автомобиль арестованный следователь мог вымогать у предпринимателя.

Что касается щенков, то пока сотрудники правоохранительных органов эту информацию проверяют. Однако адвокаты Максименко утверждают, что в деле не фигурируют никакие животные.

Напомним, главу УСБ СКР обвиняют в покровительстве банде криминального авторитета Шакро Молодого. По версии следствия, за крышевание банды он вместе с замглавы ГСУ СК РФ по Москве Денисом Никандровым и заместителем Александром Ламоновым получил взятку в один миллион долларов.