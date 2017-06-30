В МЧС объявили экстренное предупреждение из-за дождя и града в Москве

Ожидается, что погода резко ухудшится уже в ближайшие часы и сохранится до самой ночи.

В МЧС сообщили, что в Москве в ближайшие часы ухудшится погода. Из-за дождя, сильного ветра, града и грозы объявили экстренное предупреждение.

В столичном главке МЧС отметили, что непогода сохранится до самой ночи. При этом жителей Москвы ждёт не только ливень, но и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В связи с грозой и шквалом в столице возможны падение деревьев, повреждение крыш и линий электропередачи.

Ранее синоптики сообщили, что на Москву надвигается стена дождя, какого не было с 50-х годов прошлого века. В связи с этим в столице объявили оранжевый уровень опасности.