Меркель объяснила, почему она голосовала против ЛГБТ-браков

Сегодня бундестаг большинством голосов одобрил законопроект, легализующий однополые браки.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для неё брак — это союз между мужчиной и женщиной, поэтому она отдала свой голос против. Об этом политик сообщила сразу после сегодняшнего утреннего голосования в парламенте.

— Для меня брак, с точки зрения нашей конституции, это союз между мужчиной и женщиной. Именно поэтому я голосовала против законопроекта, — пояснила канцлер.

Отметим, за легализацию однополых браков было отдано 393 голоса, в то время как против высказались только 226 человек. Ранее Ангела Меркель сказала, что отменила негласный запрет на поддержку инициативы среди представителей Консервативной партии и разрешила депутатам голосовать так, как им позволяет совесть.