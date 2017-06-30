Июнь 2017 года в Москве стал самым холодным за 14 лет

Установившееся летнее тепло, судя по всему, будет недолгим. Как обещают синоптики, на Москву движется "второй всемирный потоп".

Июнь 2017 года в Москве стал самым холодным за последние 14 лет. Последний раз подобные температуры в столице синоптики наблюдали в 2003 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичное метеобюро.

— Этот июнь стал самым холодным за прошедшие 14 лет, — приводит издание слова сотрудника бюро.

Так, июнь 2003 года также отличился холодными температурами. Тогда столбики термометров в столичном регионе опускались до –4 градусов.

Кажется, установившееся в последние дни летнее тепло тоже подходит к концу. На Москву, по прогнозам синоптиков, надвигается настоящий ураган — дождь, сильный ветер, град и грозы. МЧС объявило в столице экстренное предупреждение.