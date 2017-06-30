На Москву надвигается сильнейший за 60 лет шторм. Прямая видеотрансляция

Ожидается, что дождь будет лить до позднего вечера. Сопровождаться это будет грозой, шквалистым ветром и, возможно, градом.

К Москве с запада приближается мощный ливневый фронт с грозами. Лайф ведёт прямую видеотрансляцию.

В столичном управлении МЧС сегодня попросили жителей города быть осторожными. Кроме сильнейших ливней и гроз ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду.

Синоптики накануне рассказали, что дождь будет лить не переставая практически до позднего вечера. За несколько часов выпадет полумесячная норма осадков. Могут быть подтопления, падения деревьев, рекламных конструкций, элементов кровли крыши, не исключены сбои в энергоснабжении.

В столице введён оранжевый уровень опасности.