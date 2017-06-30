На востоке Москвы от мощного урагана на человека упало дерево

На улице Мироновской на востоке Москвы около дома №18 на человека упало на пожилую женщину, сообщает телеграм-канал Mash. Пострадавшей оказалась 71-летняя Элеонора М. С различными переломами и травмами она была доставлена в больницу.

Таким образом, стало известно уже о трёх пострадавших от непогоды, которая ворвалась в Москву и соседние регионы несколько часов назад. Ранее сообщалось, что травмы получили двое посетителей фестиваля "Мото-Малоярославец" в Калужской области.

Ранее синоптики рассказали, что дождь будет лить не переставая практически до позднего вечера. За несколько часов выпадет полумесячная норма осадков. Могут быть подтопления, падения деревьев, рекламных конструкций, элементов кровли крыши, не исключены сбои в энергоснабжении.

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