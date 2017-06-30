Из-за урагана в Москве столб упал на машину, есть погибший

В момент ЧП в автомобиле находились ещё трое. Они получили травмы различной степени тяжести.

В Москве в Сигнальном проезде на машину упал столб. Как сообщает телеграм-канал Mash, в результате погиб человек. Остальные трое, находившиеся в автомобиле, получили травмы. Сейчас на месте работают спасатели и медики.

Ранее сообщалось о том, что на востоке Москвы на пожилую женщину упало дерево. Её доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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