Из-за урагана в Москве столб упал на машину, есть погибший

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Из-за урагана в Москве столб упал на машину, есть погибший

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Фото: © РИА Новости

В момент ЧП в автомобиле находились ещё трое. Они получили травмы различной степени тяжести.

В Москве в Сигнальном проезде на машину упал столб. Как сообщает телеграм-канал Mash, в результате погиб человек. Остальные трое, находившиеся в автомобиле, получили травмы. Сейчас на месте работают спасатели и медики.

Ранее сообщалось о том, что на востоке Москвы на пожилую женщину упало дерево. Её доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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