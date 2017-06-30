Путин подписал указ, продлевающий ответные санкции против Запада

Это решение стало ответом на постановление Совета ЕС, который ранее продлил экономические ограничения против нашей страны ещё на шесть месяцев.

Президент России Владимир Путин продлил ответные меры на санкции западных стран до 31 декабря 2018 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что данное решение было принято "в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Отметим, 28 июня Совет Евросоюза официально продлил экономические ограничения против России. Они будут действовать ещё шесть месяцев.

Кстати, во время прямой линии 15 июня Владимир Путин заявил, что Москва потеряла от санкций порядка 50 миллиардов долларов, а государства, которые их ввели, — в два раза больше.