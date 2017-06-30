Авиация Израиля атаковала сирийские войска в ответ на обстрел

Это уже четвёртый взаимный обмен ударами между странами с субботы. Мина Сирии приземлилась на Голанские высоты — спорную территорию между двумя государствами.

Военно-воздушные силы Израиля атаковали позиции сирийских войск в ответ на снаряд, пущенный Сирией и упавший на контролируемой Израилем части Голанских высот (спорная территория). Об этом сообщила армейская пресс-служба.

— ВВС Израиля атаковали позицию сирийских военных, откуда была выпущена мина по северу Голанских высот, — говорится в сообщении, распространяемом службой.

Израильтяне расценили обстрел как неприемлемое посягательство на свой суверенитет. Это уже четвёртый обмен ударами с прошлой субботы. Последний произошёл 28 июня.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал ближневосточным государствам окончательно отказаться от идеи "вернуть Голанские высоты".