Матвиенко предложила отменить роуминг между Россией и Белоруссией

Александр Лукашенко назвал это разумным предложением. Он считает, что вопросом должны заняться профильные министерства.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с идеей отменить плату за роуминг при телефонных звонках между Россией и Белоруссией. Такое предложение глава палаты озвучила на заседании Высшего совета Союзного государства в Кремле.

— Надо проработать этот вопрос с операторами связи. Это будет полезно и для контактов бизнесменов, — сказала Матвиенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это разумным предложением. Он считает, что нужно дать поручение профильным министерствам.

Напомним, ранее "Справедливая Россия" внесла в Госдуму закон об отмене роуминга между регионами России.