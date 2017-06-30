Матвиенко предложила отменить роуминг между Россией и Белоруссией

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Матвиенко предложила отменить роуминг между Россией и Белоруссией

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Александр Лукашенко назвал это разумным предложением. Он считает, что вопросом должны заняться профильные министерства.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с идеей отменить плату за роуминг при телефонных звонках между Россией и Белоруссией. Такое предложение глава палаты озвучила на заседании Высшего совета Союзного государства в Кремле.

— Надо проработать этот вопрос с операторами связи. Это будет полезно и для контактов бизнесменов, — сказала Матвиенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это разумным предложением. Он считает, что нужно дать поручение профильным министерствам.

Напомним, ранее "Справедливая Россия" внесла в Госдуму закон об отмене роуминга между регионами России.

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