Лукашенко планирует превратить Белоруссию в IT-страну

О своих амбициозных задачах глава государства рассказал сегодня Владимиру Путину.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании превратить республику в страну информационных технологий. Об этом он сказал во время выступления на Форуме регионов России и Белоруссии, проходящем сегодня в Москве.

— Мы перед собой поставили амбициозную задачу: превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы подобного развития ситуации в Белоруссии, — сказал белорусский лидер.

Обращаясь к российскому президенту, Лукашенко подчеркнул, что подобные документы уже были подготовлены белорусами и россиянами и представлены на рассмотрение высших органов власти Белоруссии.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что этот общий с Россией проект внесёт достойный вклад в развитие самых современных направлений общества и экономики.