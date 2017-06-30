ФСБ: Задержанные на Украине пограничники сбились с маршрута

В погранслужбе заявили, что решается вопрос возвращения военнослужащих в соответствии с международным законодательством.

В Федеральной службе безопасности прокомментировали сообщения украинской погранслужбы о том, что в этой стране задержаны двое российских пограничников. В погрануправлении Крыма заявили, что военнослужащие попали на территорию соседней страны, сбившись с маршрута. Это произошло во время учений в районе города Армянска.

— Вопрос возвращения российских пограничников решается с привлечением возможностей погранпредставителей России и Украины, — отметили в управлении.

Там выразили надежду на то, что "в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены".

Госпогранслужба Украины сообщала, что двое мужчин были задержаны минувшей ночью на берегу Перекопского залива.