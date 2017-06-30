Встреча Путина и Эрдогана может состояться на саммите G20

Сегодня вечером у Путина состоялся телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили сирийский вопрос.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести отдельную встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге 7–8 июля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

— Возможно, — ответил Песков журналистам на вопрос о проведении личной встречи двух лидеров.

Сегодня вечером Путин и Эрдоган созвонились по телефону. В ходе беседы лидеры обсудили сирийскую проблематику и предстоящие контакты.

Саммит "Большой двадцатки" пройдёт в Гамбурге 7–8 июля. Также в рамках саммита должна состояться встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.