С Антонеллой Рокуццо футболист состоит в отношениях более десяти лет, а участниками церемонии стали многие звёздные игроки.

Нападающий футбольного клуба "Барселона" и капитан национальной команды Аргентины Лионель Месси женился на подруге своего детства Антонелле Рокуццо. Торжества прошли в их родном городе Росарио.

Как сообщает агентство AFP, приглашение на свадьбу получили 260 гостей, в числе которых, в частности, игроки "Барселоны" Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике, а также Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин.

В городе по случаю торжеств введены дополнительные меры безопасности, которые обеспечивают несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. Также под усиленной охраной находится отель, в котором проходит свадебная церемония.

Ранее Лайф сообщал, что платье для невесты было доставлено к торжеству в сопровождении двоих вооружённых охранников. Наряд для Антонеллы Рокуцци пошили дизайнеры люксового испанского бренда Rosa Clara. Стоимость платья держится в секрете.