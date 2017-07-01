Сотрудники CNN в обиходе называют Трампа "клоуном" и "сумасшедшим"

Так утверждает общественник Джеймс О'Киф, сливший компромат с видеозаписью из стен телекомпании.

Сотрудники телеканала CNN в массе своей считают президента США Дональлда Трампа "сумасшедшим" и "клоуном", а также имеют оскорбительное мнение о его избирателях. Это следует из видео, записанного на скрытую камеру в штаб-квартире CNN в Атланте.

Компромат, добытый в стенах телекомпании, регулярно выкладывает на своём сайте Project Veritas общественный активист, журналист Джеймс О'Киф. По его словам, аудио- и видеозаписи ему удалось раздобыть при помощи некоего анонимного сотрудника CNN.

На этот раз видео фрагмент содержит диалог продюсера CNN Джимми Карра с неизвестным человеком, в котором, в ходе которого, как утверждает О'Киф, речь ведётся о Трампе. При этом имени президента ни разу не прозвучало.

— 90% из нас согласны с тем фактом, что он просто сумасшедший. В глубине души мы все считаем, что он клоун, что он до смешного непригоден для этого, действительно плохо справляется и не действует в интересах Америки, — произносит попавший в объектив продюсер.

Также в этом разговоре Карр крайне оскорбительно высказывается об умственных способностях избирателей Трампа, заявив, что они "тупые, как г**но".