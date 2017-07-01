Число погибших при взрыве бензовоза в Пакистане возросло до 190

Число погибших при взрыве бензовоза в центральном Пакистане возросло до 190 — 30 июня в больницах скончались 16 человек. Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира".

Напомним, трагедия произошла 25 июня, когда на шоссе между городами Карачи и Лахором опрокинулся бензовоз. На месте ДТП собрались жители соседних деревень, которые надеялись набрать топливо и цистерны. Люди отказывались уходить, несмотря на многочисленные предупреждения водителя автомобиля.

Прогремевший в итоге взрыв привёл к пожару — пламя перекинулось на людей и несколько десятков машин и мотоциклов, стоявших поблизости.