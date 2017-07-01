Гость шоу Morning Joe вызвал Трампа на кулачный поединок на школьном дворе

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Гость шоу Morning Joe вызвал Трампа на кулачный поединок на школьном дворе

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Rick Wilking

Частый гость утреннего шоу Morning Joe на телеканале MSNBC Донни Дойч решил вступиться за ведущих телепередачи и вызвал Дональда Трампа на кулачный поединок на школьном дворе.

— Дональд, надеюсь, ты смотришь нас. Мы из Квинса. Я встречу тебя на школьном дворе, брат, — заявил бизнесмен во время шоу.

Так Дойч отреагировал на серию оскорбительных сообщений, которую Дональд Трамп посвятил ведущим Morning Joe Мике Бжезински и Джо Скарборо. Президент назвал сотрудницу телеканала сумасшедшей и вспомнил о том моменте, когда "её лицо кровоточило после подтяжки", а её напарника — психопатом.

Издание New York Post посвятило Трампу статью из трёх слов, призвав его остановиться.

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