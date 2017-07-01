Месси неуклюже поцеловал невесту во время свадебной церемонии

По словам поклонников, несмотря на то, что футболист является лучшим в своей профессии, в вопросе поцелуев он весьма плох.

Забавный конфуз произошёл с одним из самых популярных футболистов мира Лионелем Месси на его собственной свадьбе. Как передаёт Daily Mail, талантливый аргентинский футболист очень неуклюже поцеловал свою невесту Антонеллу Роккуццо.

Это не смогли проигнорировать пользователи социальных сетей, безжалостно начав подшучивать над футболистом.

— Месси может делать невозможное с футбольным мячом, но не может поцеловать девушку, — говорится в одном комментарии.

— Месси — величайший футболист, но вообще не умеет целоваться, — написал другой пользователь.

Ранее Лайф писал о том, что Лионель Месси женился на подруге своего детства.