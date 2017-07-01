Дмитрий Медведев простился с Гельмутом Колем‍

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Дмитрий Медведев простился с Гельмутом Колем‍

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Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Александр Астафьев

Как отметил премьер-министр РФ, Коль был тем лидером, благодаря которым меняются эпохи.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал экс-канцлера Германии Гельмута Коля архитектором существующего миропорядка. На церемонии прощания с политиком председатель Правительства РФ отметил его личный вклад в развитие партнёрства между странами.

— Он был тем лидером, благодаря которым меняются эпохи. О многом, чего он добился за 16 лет на посту канцлера, современники говорили: "Это невозможно сделать", — сказал глава Правительства России.

Как отметил Дмитрий Медведев, немецкий политик годами шёл к тому, чтобы Европа никогда больше не была разделена. Глава Правительства РФ подчеркнул: Коль понимал, что только преодолев раскол всей Европы, он сможет объединить родную страну.

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