В Москве начали проверку после массовой задержки авиарейсов

Как сообщили представители московской межрегиональной транспортной прокуратуры, было отменено более 110 вылетов.

Представители Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводят проверку из-за возможных нарушений со стороны авиакомпаний, которые задержали более 110 вылетов.

— 1 июля в аэропортах Московского авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов. В связи с этим инициирована проверка в связи с возможным нарушением перевозчиками лицензионного законодательства, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что на 9:00 субботы было отменено и задержано более 200 рейсов. Из-за грозы в Москве и Московской области 30 июня все столичные аэропорты были вынуждены временно приостановить свою работу.