Более 200 авиарейсов задержаны в аэропортах Москвы

По предварительным данным, самолёты не могут вылететь из-за последствий сильной грозы, прошедшей накануне.

По состоянию на 9 часов часов утра в московских аэропортах наблюдается задержка и отмена более 200 авиарейсов. Согласно сервису "Яндекс. Расписания", в аэропорту Внуково отменён один рейс. В Домодедово задержаны 96 вылетов, семь отменено. В Шереметьево задерживаются вылеты 104 самолётов.

Как ранее сообщал Лайф, из-за мощной грозы в столичном регионе 30 июня все московский аэропорты были вынуждены временно приостановить свою работу. В пиковые часы число задержанных и отменённых рейсов превышало 300. Сотни пассажиров остались в зонах ожидания вылета, ближайшие гостиницы оказались переполнены. А в Шереметьево руководство аэропорта предложило людям переночевать на полу на надувных матрасах.