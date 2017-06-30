Порядка 200 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах Москвы задержаны порядка 200 авиарейсов. Эти данные приводит сервис "Яндекс. Расписание" по состоянию на 21:22.

Два рейса задержаны в аэропорту Внуково, один отменён. В Домодедово задержаны 99 рейсов, семь отменены. Порядка 90 рейсов отменены в аэропорту Шереметьево.

Ранее Лайф сообщал о 45 задержанных рейсах в столичных аэропортах.

Напомним, 30 июня стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В столичном регионе за несколько часов выпало две трети месячной нормы осадков.