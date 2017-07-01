В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидирован крупный пожар

По заявлению украинских властей, в тушении огня принимали участие 125 человек личного состава и 36 единиц техники.

Крупный лесной пожар в зоне отчуждения бывшей Чернобыльской АЭС полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По сообщению ведомства, чтобы потушить горение на площади около 25 га, пришлось прибегнуть к помощи авиации — два вертолёта Ми-8 и два самолёта сбрасывали воду на пожар.

— Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил в 13:25 (по московскому времени. — Прим. ред.) 1 июля пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.

Как раннее сообщал Лайф, сообщения о крупном лесном пожаре в зоне отчуждения появились вечером 29 июня. Притом, по сообщению ряда СМИ со ссылкой на распространённое Министерством экологии и природных ресурсов Украины заявление, из-за огня уровень радиации вблизи захоронения радиоактивных отходов превысил допустимые нормы в 2,5 раза. Позже министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак опроверг данную информацию, обвинив российские СМИ во лжи.