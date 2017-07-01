Подозреваемую в наезде на байкера девушку посадили под домашний арест

Ранее уже был арестован студент МГИМО Аркадий Смелов, который, предположительно, отвлекал Юлию Дубовцеву во время вождения.

20-летнюю Юлию Дубовцеву, которая находилась за рулём автомобиля, сбившего насмерть байкера на Кутузовском проспекте, посадили под домашний арест на 1 месяц и 27 дней. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

— Я не считаю, что совершила какое-то преступление, — заявила девушка на заседании суда.

Ранее Лайф писал, что за наезд уже арестован студент МГИМО Аркадий Смелов, находившийся в автомобиле Mercedes ML вместе с Дубовцевой. По словам девушки, именно он отвлёк её во время вождения.