Путин подписал закон о реновации в Москве

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Путин подписал закон о реновации в Москве

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Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

Государственная дума приняла этот документ 14 июня, и спустя две недели его одобрил Совет Федерации.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о программе реновации в Москве, предполагающей массовый снос ветхого жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Масштабная программа реновации предполагает снос пятиэтажек и переселение горожан. Жители домов, включённых в предварительный список, сами могли решить судьбу своего жилья — с помощью голосования на портале "Активный гражданин" или в центрах "Мои документы". За участие в реновации проголосовали две трети собственников квартир. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал лично проконтролировать реализацию программы.

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