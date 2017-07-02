Найка Борзова не пустили на Украину

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Найка Борзова не пустили на Украину

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Найк Борзов. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Российскому музыканту Найку Борзову отказали во въезде на территорию Украины. Об этом сам певец написал на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

— Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины.

Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ, — написал Борзов на своей странице в "Вконтакте".

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