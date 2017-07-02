В ДТП с автобусом в Татарстане погибло два ребёнка

На трассе столкнулись рейсовый автобус и КамАЗ, семь человек погибли на месте, ещё трое — после приезда скорой помощи.

Среди десяти погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане — двое детей. В региональных больницах находятся 12 пострадавших.

Как сообщал Лайф, авария произошла в нескольких километрах от города Заинска. Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом Самара — Ижевск. От удара автобус скатился в кювет и опрокинулся на бок. Обе машины загорелись. В результате погибло десять человек.