В ДТП с автобусом в Татарстане погибло два ребёнка

На трассе столкнулись рейсовый автобус и КамАЗ, семь человек погибли на месте, ещё трое — после приезда скорой помощи.
Среди десяти погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане — двое детей. В региональных больницах находятся 12 пострадавших.
Как сообщал Лайф, авария произошла в нескольких километрах от города Заинска. Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом Самара — Ижевск. От удара автобус скатился в кювет и опрокинулся на бок. Обе машины загорелись. В результате погибло десять человек.
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