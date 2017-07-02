Водитель попавшего в ДТП в Татарстане автобуса даёт показания

В настоящее время на место происшествия выехали премьер-министр республики и начальник Главного управления МЧС по Татарстану.

Водитель попавшего в ДТП в Татарстане пассажирского автобуса находится в УВД, где даёт показания. Об этом РИА "Новости" сообщает со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

Кроме того, отмечается, что в Заинском районе республики, где произошла авария, введён режим чрезвычайной ситуации.

— Режим ЧС муниципального характера введён решением председателя КЧСПБ (комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности) Заинского района, — цитирует агентство слова собеседника.

На место происшествия вылетели председатель республиканской комиссии по ЧС премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

Ранее Лайф сообщал, что в нескольких километрах от города Заинска КамАЗ столкнулся с рейсовым автобусом Самара — Ижевск. От удара автобус упал в кювет и опрокинулся на бок. Обе машины загорелись. По последним данным, погибло десять человек.