Четверо пострадавших в ДТП в Татарстане находятся в тяжёлом состоянии

По предварительным данным, все пострадавшие при столкновении грузовика и рейсового автобуса — граждане РФ.

Четверо из двенадцати пострадавших в результате ДТП под Заинском находятся в тяжёлом состоянии. К настоящему моменту стали известны имена всех раненных в аварии.

Алексей С. 1959 г.р.

Михаил В. 1985 г.р.

Валерий Б., 1979 г.р.

Дмитрий З., 1999 г.р.

Эльдар А.

Александр И., 1961 г.р.

Сергей В., 1970 г.р.

Юрий С., 1990 г.р.

Олег Г., 1978 г.р.

Эльман Х., 1957 г.р.

Геннадий К., 1964 г.р.

Нина Б., 1961 г.р.

Личности погибших в ДТП с КаМАЗом и рейсовым автобусом устанавливаются. Как стало известно ранее, среди погибших — двое детей.

Большегруз и автобус Самара — Ижевск столкнулись в Заинском районе Татарстана. От удара автобус с пассажирами завалился на бок и загорелся. Погибло десять человек, ещё двенадцать госпитализированы.