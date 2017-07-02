Бастрыкин поручил СК взять на особый контроль расследование ДТП в Татарстане

Согласно одной из версий произошедшего, водитель был ослеплён фарами проезжающего грузовика.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом в Татарстана, в результате которого, по предварительным данным, погибло 13 человек. Среди жертв двое детей.

Ранее Лайф сообщал, что в девяти километрах от города Заинска пассажирский автобус, который направлялся из Самары в Ижевск, столкнулся с грузовиком. Последний был на буксире с КамАЗом и ехал в попутном направлении. В результате столкновения пассажирский транспорт перевернулся и загорелся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие смерть двух и более лиц".

В качестве одной из версий правоохранители рассматривают то, что водитель автобуса был ослеплён фарами грузовика. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия.